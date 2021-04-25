“السومة”: مشكلتنا لم تكن مع “فلادان”.. الأهلي يحتاج نفسية جديدة

علق محترف الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة، على فوز فريقه أمام الشرطة العراقي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال السومة في تصريحات عقب المباراة: “الأهم هو الحصول على نقاط المباراة من حصولي على جائزة رجل المباراة.. وأشكر زملائي اللاعبين على مجهودهم طوال اللقاء، ونتمنى استمرار التركيز في المواجهة المقبلة”.
وتابع: “مشكلتنا لم تكن مع المدرب فلادان، والفريق كان يحتاج نفسية جديدة، والمدرب ريجيكامب مدرب كبير ولديه تاريخ ونحن متفاهمون معه”. وفق “أخبار 24”.
وأشار “السومة”: “سعيد بالخروج من الحالة الماضية، والعودة بشكل جيد خلال المرحلة الحالية.. وأنا جزء من المجموعة.. ومن المبكر الحديث عن الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا رغم أنه واحد من طموحاتي”.