ماذا قال عبدالله المعيوف بعد استقباله 4 أهداف أمام استقلال دوشنبه؟

علق حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، على استقباله أربعة أهداف في مباراة فريقه أمام استقلال دوشنبه، مقابل هدف، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال “المعيوف” في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الحمدالله على كل حال، مبروك للخصم ما قدمنا المطلوب.. الخصم ظهر بالشكل المطلوب أمامنا”.
وأوضح: “الهدف الثالث لم أتوقع دخوله وبقية الأهداف كانت بالأخطاء.. أعتقد الزيادة في الثقة تحملنا نتيجة المباراة”.
وأشار حارس مرمى الهلال: “الهدف الثالث توقعت أنها خارج المرمى”، مؤكدًا: “الخصم اليوم استغل أخطاءنا”.
بهذه النتيجة تصدر فريق الاستقلال المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية، برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.