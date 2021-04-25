“ريجيكامب” بعد الفوز على الشرطة: نمر بفترة صعبة.. وهذا هدفنا

علق المدير الفني لفريق الأهلي، الروماني لورينت ريجيكامب، على فوز فريقه على نظيره الشرطة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وقال “ريجيكامب”، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “حققنا 3 نقاط هامة في مشوار البطولة، ونمر بفترة صعبة حيث نلعب كل 3 أيام مباراة.. لعبنا اليوم أمام خصم قوي كافح طوال اللقاء، وسعيد بالنتيجة ويجب أن يكون لدينا القوة في المواجهات المقبلة”.
وأوضح: “بعد إصابة معتز هوساوي دخل محمد خبراني بديلا عنه، ومنحنا خبراني وقتا إضافيا اليوم للدخول مع المجموعة بعد مشاركته في المباراة الماضية”.
وأشار: “نعمل بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهتين المقبلتين أمام الاستقلال والدحيل، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل المضي قدما في البطولة”. وفق “أخبار 24”.
واختتم مدرب الأهلي: “عبدالرحمن غريب يستطيع اللعب في أكثر من مركز كجناح أيمن وأيسر، ويجب أن يسعى لتعزيز نجوميته في الفترة القادمة”.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط بالتساوي مع الدحيل القطري المتصدر بفارق الأهداف بينما استقلال طهران يأتي بالمركز الثالث بـ6 نقاط، أما الشرطة العراقي بالمركز الأخير بالمجموعة بدون نقاط.