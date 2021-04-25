كشف نادي الأهلي، مساء اليوم السبت، عن شروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته، بجانب تحديد موانع الترشح وآلية تقديم أوراق المرشحين.
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أصدر قراراً بتكليف وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، بتسيير أعمال النادي خلال الفترة المقبلة، بناءً على الاستقالة التي تقدم بها عبدالإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي.
وبعد استقالة مؤمنة، سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، اعتباراً من يوم الأحد 25 إبريل الجاري، وفقاً للإجراءات التي سيعلنها النادي.
وجاءت شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الأهلي، وفقًا للبيان الذي نشره كالتالي:
وفق “أخبار 24”.