السيدة المصرية صاحبة فيديو “المال الحلال” تتحدث عن قصتها.. ولماذا ترددت في أخذ الجائزة

تحدثت السيدة المصرية التي استفسرت خلال لقائها بأحد البرامج عن مصدر جائزة مالية حصلت عليها بعد إجابتها عن سؤال طرح عليها وهل هي “حلال أم حرام؟”، عن سر تمسكها بمعرفة مصدر المال وترددها في الحصول عليه.
وقالت السيدة وتدعى رضا جمعة وفقاً لـ”العربية نت”، إنها لم تتعب أو تبذل جهداً مقابل الحصول على هذا المال لذا فضلت معرفة مصدره بالبداية، مشيرةً إلى أنها تربي أبناءها بأموال حلال بعد وفاة زوجها.
وحول قصة المكافأة التي رفضت الحصول عليها بالبداية، أوضحت أنها فوجئت بمذيع أحد البرامج يوجه لها سؤالاً سهلاً ومن ثم منحها مبلغ 1500 جنيه مصري، مبينةً أنه تم منحها أموالاً أخرى، قبل أن تُسارع بتوزيع جزء منها على زملائها في العمل.
وكان مقطع فيديو متداول للسيدة المصرية خلال لقاء لها مع أحد البرامج قد حقق ملايين المشاهدات ولقي تداولاً واسعاً، بعدما ترددت في الحصول على مكافأة مالية قبل معرفة مصدرها.