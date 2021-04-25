“القحطاني” يوجه تحذيرًا إلى فهد بن نافل بعد خسارة الهلال

وجه الإعلامي الرياضي، خالد القحطاني، رسالة تحذير إلى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بعد خسارة فريقه أمام استقلال دوشنبه، برباعية مقابل هدف، دوري أبطال آسيا 2021.
وقال “القحطاني”، عبر حسابه على موقع التواصل لاجتماعي “تويتر”: “الخسائر تُعلم.. لا تفرح بتأهل من مجموعة آسيوية إن حدث.. لا تضيع وقتك أكثر بوجود ميكالي”.
وأوضح: “القادم أسوأ وستكون خسائره مكلفة.. مكلفة لدرجة العودة لنقطة الصفر.. إياكم السماح بذلك.. الهلال لا يعني لميكالي أكثر من بوابة عبور إلى تدريب أندية خليجية بعد أن قضى عمره في الفئات السنية”. وفق “أخبار 24”.
وأشار “الحطاني”: “هو اليوم يحقق هدف عمره على حساب الهلال وفئة الشباب لن يعود لها في مسيرته.. ويعلم أنه مرحلة مؤقته وينطلق منها بعيدا عن كل كارثة يفعلها مثل الليلة.. السماح له بذلك جريمة”.
الخسائر تُعلم
لاتفرح بتأهل من مجموعة آسيوية “ان حدث”ولا تضيع وقتك اكثر بوجود ميكالي القادم أسوأ وستكون خسائره مكلفه .. مكلفه لدرجة العودة لنقطة الصفر، إياكم السماح بذلك.@Fahad_Alotaibi_
— خالد القحطاني (@khaled_q28) April 24, 2021