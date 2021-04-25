نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “القحطاني” يوجه تحذيرًا إلى فهد بن نافل بعد خسارة الهلال
25/04/2021   5:03 ص

“القحطاني” يوجه تحذيرًا إلى فهد بن نافل بعد خسارة الهلال

+ = -
859

وجه الإعلامي الرياضي، خالد القحطاني، رسالة تحذير إلى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بعد خسارة فريقه أمام استقلال دوشنبه، برباعية مقابل هدف، دوري أبطال آسيا 2021.

وقال “القحطاني”، عبر حسابه على موقع التواصل لاجتماعي “تويتر”: “الخسائر تُعلم.. لا تفرح بتأهل من مجموعة آسيوية إن حدث.. لا تضيع وقتك أكثر بوجود ميكالي”.

وأوضح: “القادم أسوأ وستكون خسائره مكلفة.. مكلفة لدرجة العودة لنقطة الصفر.. إياكم السماح بذلك.. الهلال لا يعني لميكالي أكثر من بوابة عبور إلى تدريب أندية خليجية بعد أن قضى عمره في الفئات السنية”. وفق “أخبار 24”.

وأشار “الحطاني”: “هو اليوم يحقق هدف عمره على حساب الهلال وفئة الشباب لن يعود لها في مسيرته.. ويعلم أنه مرحلة مؤقته وينطلق منها بعيدا عن كل كارثة يفعلها مثل الليلة.. السماح له بذلك جريمة”.

“القحطاني” يوجه تحذيرًا إلى فهد بن نافل بعد خسارة الهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885149642.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.