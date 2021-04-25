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اخبار رياضية > اسم جديد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالاتحاد
25/04/2021   5:03 ص

اسم جديد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالاتحاد

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بانضمام اسم جديد إلى قائمة أعضاء الجمعية العمومية الذهبيين بالنادي.

ورحب الحائلي، بانضمام ناصر بن محمد العديلي، إلى قائمة العضوية الذهبية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الاتحاد.

وثمن “الحائلي” حرص “العديلي” على تواجده ضمن كوكبة الأعضاء المساهمين في دعم مسيرة النادي وصناعة مستقبله، مجددا ترحيبه بكافة الراغبين للانضمام إلى العضوية بمختلف فئاتها. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 46 نقطة، بينما الهلال والشباب متساويان في الصدارة بـ48 نقطة.

اسم جديد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالاتحاد

اخبار رياضية
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