بالفيديو والصور.. الهلال يسقط أمام استقلال دوشنبه برباعية.. ويفقد صدارة مجموعته بدوري أبطال آسيا

خسر فريق الهلال، أمام نظيره استقلال دوشنبه بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2021.
سجل فريق الهلال الهدف الأول في المباراة بالدقيقة (24) عن طريق محترفه الفرنسي غوميز، برأسية متقنة، سكنت مرمى حارس استقلال دوشنبه.
وأدرك فريق استقلال دوشنبه هدف التعادل، في الدقيقة (39) عن طريق لاعبه مانوشخر دزاليلوف، بعد تسديدة داخل منطقة جزاء الهلال، يفشل المعيوف في التصدي لها.
وسجل فريق استقلال دوشنبه هدفه الثاني في الدقيقة (44) عن طريق لاعبه مانوشخر دزاليلوف، بتسديدة قوية، فشل الحارس عبدالله المعيوف في التصدي لها.
ونجح فريق الاستقلال في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (49) عن طريق مانوتشير سافاروف، بكرة عرضية مباشرة نحو المرمى.
وعزز فريق استقلال دوشنبه أهدافه بتسجيل الرابع في الدقيقة (53)، عن طريق مانوتشير سافاروف بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى المعيوف. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة تصدر فريق الاستقلال المجموعة الأولى في البطولة الآسيوية، برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية وسريعة من جانب لاعبي الهلال، حيث هدد لاعبوه مرمى الاستقلال في الدقيقة (11) بتسديدة من هتان باهبري ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر، وتمر خارج الملعب.
وفي الدقيقة (17) جاءت تسديدة من مهاجم الاستقلال داخل منطقة جزاء الهلال، ولكن ينجح على البليهي في إبعادها إلى ركلة ركنية. وفي الدقيقة (23) شهدت تسديدة من كاريو ولكن يتصدى لها حارس الاستقلال.
ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى فريق الهلال التبديلين الأول والثاني بنزول سالم الدوسري بدلاً من هتان باهبري، وأمير كردي بدلاً من محمد البريك، وفي الدقيقة (56) جاء تبديل آخر للهلال بنزول صالح الشهري وخروج عبدالله عطيف.
وفي الدقيقة (66) أجرى المدير الفني لفريق الهلال تغييرا اضطراريا بنزول فواز الطريس، بدلاً من سالم الدوسري، الذي تعرض إلى الإصابة.
وشهدت الدقيقة (69) محاولات من لاعبي الهلال لتقليص الفارق أمام الاستقلال، من خلال تسديدة من أندريه كاريلو، ولكنها تمر بعيدة عن مرمى حارس الاستقلال.كما شهدت الدقيقة (84) رأسية غير متقنة من صالح الشهري تمر بعيدة عن مرمى الاستقلال.
هدف الهلال الاول عن طريق غوميز اسيست ولا اروع من محمد البريك HD #استقلال_دوشنبيه_الهلال pic.twitter.com/87d1eFgm7V
— @Y24HD_ LIVE (@Y24hdL) April 24, 2021
دوري ابطال اسيا |
الهلال 1 × 1 استقلول | هدف التعادل استقول 🙃🙃🙃 HD
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#استقلال_دوشنبيه_الهلال #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/zIuZLJuk0n
— 😍✌️حياكم بالسناب ✌️😍 (@GOOL__VIP) April 24, 2021
هدف إستقلال دونشبيه الثاني بشباك الهلال : #الهلال_استقلال_دوشنبيه
pic.twitter.com/yCx13vFHZ4
— نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) April 24, 2021
هدف إستقلال الثالث في شباك الهلال، وخطأ كااارثي من عبدالله المعيوف : 😐😳😳😳! #الهلال_استقلال_دوشنبيه
pic.twitter.com/IGIvGvvtO4
— نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) April 24, 2021
دوري ابطال اسيا |
الهلال 1 × 4 استقلول | هدف الرابع استقلول !!!!!!!!!!! 😐😐😨😨😨😳😳😳 HD
👻 تابعونا على السناب 👻https://t.co/cejU8T1PEC…
#استقلال_دوشنبيه_الهلال #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/oD5ofXMHdx
— 😍✌️حياكم بالسناب ✌️😍 (@GOOL__VIP) April 24, 2021