ضبط معمل مزوّد بمعدات لتصنيع المخدرات وإنتاج “الكبتاغون” في لبنان

كشف الجيش اللبناني، عن ضبط معمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدر الكبتاغون بمحلة الشراونة في بعلبك.
وأوضحت قيادة الجيش، أنه تم العثور خلال مداهمة هذا المعمل على معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون).
ولفتت إلى أنه جرى تسليم المضبوطات للمراجع المُختصة، وسط استمرار عمليات ضبط بقية المتورطين بالواقعة.
بتاريخ ٢٤ /٤ /٢٠٢١ دهمت وحدة من الجيش مع مجموعة من مديرية المخابرات في محلة الشراونة – بعلبك، منازل عدد من المطلوبين ومعملاً بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون).#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/plZS4XwvqR pic.twitter.com/iVGQ5FYIH7
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 24, 2021
وفق “أخبار 24”.