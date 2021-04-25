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أخبار المناطق > ضبط معمل مزوّد بمعدات لتصنيع المخدرات وإنتاج “الكبتاغون” في لبنان
25/04/2021   7:17 ص

ضبط معمل مزوّد بمعدات لتصنيع المخدرات وإنتاج “الكبتاغون” في لبنان

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كشف الجيش اللبناني، عن ضبط معمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدر الكبتاغون بمحلة الشراونة في بعلبك.  

وأوضحت قيادة الجيش، أنه تم العثور خلال مداهمة هذا المعمل على معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج المخدرات (كبتاغون).  

ولفتت إلى أنه جرى تسليم المضبوطات للمراجع المُختصة، وسط استمرار عمليات ضبط بقية المتورطين بالواقعة. 

 

وفق “أخبار 24”.

ضبط معمل مزوّد بمعدات لتصنيع المخدرات وإنتاج “الكبتاغون” في لبنان

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