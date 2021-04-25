شاهد.. كيف تعاملت رئاسة شؤون الحرمين مع جائحة “كورونا” داخل الحرم المكي

رصد مقطع فيديو، بعضاً من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ للحد من تفشي فيروس “كورونا” داخل الحرم المكي.
وأطلقت الرئاسة العامة، خطة احترازية للحد من تفشي “كورونا” خلال موسم الحج الاستثنائي، وكذلك استقبال المُصلين لأداء صلاة التراويح بشهر رمضان.
وجرت العودة التدريجية بالحرم المكي على 4 مراحل، بدأت من انتشار فرق التعقيم والتطهير والتوعية، إلى جانب إقامة حواجز حول محيط الكعبة ومقام إبراهيم، مع إقفال المشربيات الداخلية. وفق “أخبار 24”.
ورفعت الرئاسة العامة من مستوى النظافة والتعقيم داخل المسجد الحرام، حيث أصبح يُغسل عشر مرات طوال اليوم، مع إطلاق تطبيقات جديدة لزيادة الاحترازات.
كيف واجهت الرئاسة جائحة كورونا؟, ماذا استحدث من خدمات؟, كيف كانت الصلاة؟ كيف كانت الصلاة؟ وماذا حدث خلال الحج الاستثنائي؟ نشاهد ذلك معا في #مثابة_وامنا#رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/kyFVBk3Zgf
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 24, 2021