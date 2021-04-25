بالصور.. تعرف على أكبر 10 شركات مصنعة للحلوى في العالم

معظم الناس مغرمون جدا بالحلويات والشوكولاتة ولا يمكنهم تخيل الحياة دونها، وبفضل هذا الارتباط القوي بالحلويات، أصبحت الشركات المصنعة للحلويات من أكبر الشركات أرباحًا في مجال المواد الغذائية.
وليس من المستغرب أن تحقق شركات الحلوى الكبرى في العالم مبيعات سنوية تُقدر بالمليارات، فالحلوى وكل المنتجات التي تندرج تحتها، تعد من السلع الاستهلاكية التي يُقبل عليها ملايين الأشخاص في العالم.
وفي العام الماضي تصدرت الشركة الأمريكية “مارس” قائمة أكبر الشركات المصنعة للحلوى في العالم، بينما جاءت مجموعة “فيريرو” الإيطالية في المركز الثاني.
ونشر موقع “كاندي اندستري” قائمة بأكبر 10 شركات مصنعة للحلوى في العالم في 2020، وصافي المبيعات التي حققتها، وعدد موظفيها.
مارس “Mars”
حققت شركة “مارس” الأمريكية، التي يقع مقرها في ولاية فيرجينيا، مبيعات قدرها 18 مليار دولار العام الماضي، وتنتج الشركة العديد من منتجات الحلوى الشهيرة مثل “باونتي” و”سنيكرز” و”مارس”، ويعمل بها 34 ألف موظف، وقد أسست عام 1911 على يد فرانك مارس.
مجموعة فيريرو “Ferrero SpA”
أسست المجموعة الإيطالية “فيريرو” عام 1946 على يد بيترو فيريرو، وتصنع العديد من المنتجات الشهيرة مثل “نوتيلا”، و”فيريرو روشيه” و”رافايلو” و”كيندر”، وقد حققت مبيعات قيمتها 13 مليار دولار العام الماضي، ويعمل بها 35 ألف موظف، وتمتلك 25 مصنعًا.
مجموعة موندليز الدولية “Mondelez International”
جاءت “مجموعة موندليز الدولية” الأمريكية في المركز الثالث بمبيعات بلغت 11.8 مليار دولار في 2020، وهي شركة كبيرة أسست عام 2012، وتمتلك 150 مصنعًا، ويعمل بها 80 ألف موظف، ومن أبرز العلامات التجارية التي تمتلكها “كادبوري”.
ميجي “Meiji”
احتلت شركة “ميجي” اليابانية المركز الرابع بمبيعات بلغت قيمتها 9.7 مليار دولار في 2020، ويعمل بها 11 ألف موظف، وتمتلك 7 مصانع، ويقع مقرها في مدينة طوكيو.
هيرشي “Hershey”
تعد شركة “هيرشي” الأمريكية من شركات الحلوى العريقة، إذ أسست عام 1894، وتمتلك الشركة 12 مصنعًا، ويعمل بها 16.5 ألف موظف، وتأتي في المركز الخامس بمبيعات بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار في 2020، ويقع مقرها في ولاية بنسلفانيا.
نستله “Nestle SA”
حققت شركة “نستله” السويسرية مبيعات قيمتها نحو 8 مليارات دولار العام الماضي، وتمتلك الشركة 413 مصنعًا، ويعمل بها 308 آلاف موظف، ومن أبرز منتجاتها شوكولاتة “كيت كات”، و”نيدو”، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى 1866.
ليندت “Lindt”
جاءت شركة “ليندت” السويسرية في المركز السابع بمبيعات بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار في 2020، وهي شركة عريقة أسست 1845 في مدينة زيورخ، وتمتلك 12 مصنعًا، ويعمل بها 14.5 ألف موظف. وفق “أخبار 24”.
بلاديس “pladis”
احتلت شركة “بلاديس” البريطانية المركز الثامن في القائمة بمبيعات بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار في 2020، وتمتلك الشركة 34 مصنعًا في 13 دولة، ويعمل بها 17 ألف موظف، وقد أسست 2016، ويقع مقرها في مدينة لندن.
هاريبو “Haribo”
حققت شركة “هاريبو” الألمانية مبيعات بلغت قيمتها 3.3 مليار دولار في 2020، وهي شركة عريقة أسست 1920 في مدينة بون، ويعمل بها أكثر من 7 آلاف موظف، وتمتلك 16 مصنعًا.
إيزاكي جليكو “Ezaki Glico”
كان المركز العاشر من نصيب شركة “إيزاكي جليكو” اليابانية، والتي حققت مبيعات بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار، وتمتلك هذه الشركة، التي يقع مقرها في مدينة أوساكا، 24 مصنعًا، ويعمل بها 5.4 ألف موظف.