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أخبار محلية > كافية لإغراق الوطن العربي.. سفير المملكة ببيروت يكشف عن كمية المواد المخدرة القادمة من لبنان خلال 6 سنوات
25/04/2021   3:21 م

كافية لإغراق الوطن العربي.. سفير المملكة ببيروت يكشف عن كمية المواد المخدرة القادمة من لبنان خلال 6 سنوات

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كشف سفير المملكة لدى لبنان وليد بخاري، عن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مصدرها لبنان خلال الـ6 سنوات الماضية.

وقال بخاري، إن إجمالي ما تم ضبطه في المملكة خلال الست سنوات الماضية من المواد المخدرة التي مصدرها لبنان بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من مادة الحشيش.

وأضاف بخاري أن الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس المملكة وحدها. وفق “أخبار 24”.

وكانت المملكة قد قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من اليوم (الأحد)، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات، التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

كافية لإغراق الوطن العربي.. سفير المملكة ببيروت يكشف عن كمية المواد المخدرة القادمة من لبنان خلال 6 سنوات

أخبار محلية
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