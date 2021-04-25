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أخبار محلية > أكثر من 100 ألف ساعة بث متواصلة.. تعرف على طبيعة العمل داخل استوديوهات قناة القرآن الكريم
25/04/2021   3:20 م

أكثر من 100 ألف ساعة بث متواصلة.. تعرف على طبيعة العمل داخل استوديوهات قناة القرآن الكريم

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على مدى 12 عاماً ظلت قناة القرآن الكريم تبث تلاوات المصحف الشريف، لمدة تصل لأكثر من 100 ألف ساعة بث مباشر على مدار الـ24 ساعة يومياً.

واستعرض تقرير مصور جانباً من العمل الذي يتم داخل استوديوهات القناة بأيدي مهندسين وفنيين سعوديين، يعملون على أجهزة المونتاج والصوت والصورة حتى تصل رسالة القناة إلى كل أنحاء العالم على الوجه الأكمل.

وقال مدير استديو القناة إبراهيم الصهيل إنه يعمل بالقناة 80 شابًا سعوديًا، مقسمين على 4 ورديات، تغطي الـ 24 ساعة، لافتًا إلى أن هناك 40 كاميرا مرتبطة بالاستوديو لنقل الصورة من مختلف أرجاء الحرم المكي. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه يتم بث تلاوات القرآن الكريم بأصوات عدد من المشايخ والقراء، الأحياء والأموات، مثل كأئمة الحرم، والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم، لافتاً إلى أن بث التلاوة لا ينقطع إلا عند إقامة الصلاة، ويستأنف بعدها مباشرة.

أكثر من 100 ألف ساعة بث متواصلة.. تعرف على طبيعة العمل داخل استوديوهات قناة القرآن الكريم

أخبار محلية
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