تستعد شركة “فيات” لصناعة السيارات للمنافسة بقوة في سوق السيارات “البيك آب” الحديثة والمتطورة، وذلك بعد قرارها إطلاق نموذجها المعدل من سيارات “Toro”.
وتتميز “Toro” بهيكل عصري وتصميم مميز للجزء الأمامي للسيارة والمصابيح، فضلا عن ملحقات تثبيت الأمتعة على السقف وفي الصندوق الخلفي، وكذلك تصميم داخلي جذاب لواجهة القيادة والمقود والمقاعد وتصميم الأبواب من الداخل.
وتأتي المركبة بهيكل طوله 4 أمتار و90 سم، مبني على منصة مأخوذة من سيارات “jeep compass” رباعية الدفع، وجهزت بقمرة فيها صفان من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب.
وسيتم طرحها بنماذج مختلفة من المحركات، محركات “Turbo Flex” بسعة 1.3 ليتر بعزم 180 و186 حصانا، ومحركات بسعة 1.8 ليتر بعزم 139 حصانا، ومحركات “MultiJet” بسعة 2.0 ليتر وعزم 170 حصانا، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات.
وتتمتع السيارة بالعديد من وسائل الرفاهية حيث تم تجهيزها بشاشة أمام السائق بمقاس “7 بوصات” لتعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية طولية في منتصفها يمكنها الاقتران مع الأجهزة الذكية ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة “الملتيميديا” الحديثة أو أنظمة الملاحة أو مراقبة محيط المركبة بالكاميرات.
وكشفت فيات عن تزويد السيارة بأنظمة فرملة أوتوماتيكية لحالات الطوارئ، وأنظمة التتبع والحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وأنظمة لتدفئة المقاعد والمقود.
وفق “أخبار 24”.