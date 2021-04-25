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أخبار محلية > بالفيديو.. المحامي المشوح: هناك “ابتلاءات” في بر الوالدين وتتجلى في عدة مظاهر.. فكيف تصبر عليها؟
25/04/2021   3:20 م

بالفيديو.. المحامي المشوح: هناك “ابتلاءات” في بر الوالدين وتتجلى في عدة مظاهر.. فكيف تصبر عليها؟

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تحدث الكاتب والمحامي، الدكتور محمد المشوح، عما وصفه بـ”الابتلاءات” التي تقابل البعض فيما يتصل ببر الوالدين، وخاصة إذا كانا كبيرين في السن.

وأوضح المشوح، خلال استضافته في فقرة “كنوز البر” على قناة “الإخبارية” أن ابتلاءات البر قد تكون في تصرفات أحد الوالدين وتعامله، أو في مرضه، أو في ظروفه المالية، وهو امتحان من الله ليرى كيف يصبر الشخص وكيف يضرب المثل في البر.  وفق “أخبار 24”.

وقال إن البعض يجتاز هذا الاختبار بإعانة من الله رغم ما يلاقيه من الشدة، حيث يصبر على ذلك؛ بل إن البعض يقابل ذلك الابتلاء ببر لا نظير له. 

بالفيديو.. المحامي المشوح: هناك “ابتلاءات” في بر الوالدين وتتجلى في عدة مظاهر.. فكيف تصبر عليها؟

أخبار محلية
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