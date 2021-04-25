الصحة: العالم يُسجل أعلى معدل إصابات منذ بدء الجائحة.. وهذا تأثير لقاح كورونا على الحوامل

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، مستجدات مكافحة فيروس كورونا المستجد، والأوضاع العالمية للجائحة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات مجابهة كورونا في المملكة، إن العالم يشهد أعلى معدل تسجيل للإصابات منذ بدء الجائحة، مشيرًا إلى أنه يتم رصد بعض الأنشطة المقلقة للفيروس في أماكن مختلفة حول العالم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتطرق خلال حديثه عن الفئات الأكثر عرضة للخطورة عند الإصابة بالمرض، حيث أكد أن بعض الدراسات الحديثة أكدت أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا.
وفيما يتعلق بمستجدات اللقاح، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللجان العلمية توصي الحوامل بأخذ اللقاح، حيث أثبتت الدراسات مأمونيته وفاعليته في وقاية هذه الفئات من الفيروس المستجد.
وذكر خلال استعراضه لبعض الأسئلة الشائعة، أن المُحصن باللقاح تكون فرص نقله العدوى حال إصابته أقل من المصاب غير المحصن. وفق “أخبار 24”.
وأجاب عن سؤال حول مدى تسبب حبوب منع الحمل في حدوث جلطات بالدم لدى الحاصلات على لقاح أسترازينيكا، حيث أكد أنه لا يوجد تعارض بين اللقاحات وحبوب منع الحمل، مؤكدًا أن الأعراض التي تحدث لهن يمكن مواجهتها بالمسكنات والراحة.
فيديو | الصحة: مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/xTRsBDPd2F
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2021