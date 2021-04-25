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أخبار محلية > بعد 14 عامًا من العقم .. مواطنة تنجب طفلاً بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود
25/04/2021   6:28 م

بعد 14 عامًا من العقم .. مواطنة تنجب طفلاً بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود

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نجح فريق طبي متخصّص بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، في تحقيق حلم مواطنة تبلغ من العمر 33 عامًا بالإنجاب، وذلك بعد عقم أولي استمر 14 عامًا بسبب البطانة المهاجرة.

وأوضح الاستشاري في المدينة الطبية بالجامعة، الدكتور طارق بغدادي، أن المواطنة راجعت وحدة العقم في مستشفى الملك خالد الجامعي وهي تشكو عقماً أولياً منذ 14 عامًا مع آلام مزمنة، وبعد إجراء الكشف السريري والفحوصات تبين أنها تعاني كيس البطانة المهاجرة بحجم 8 سم.

وأبان أنه وبناء على نتائج الفحص قرر الفريق الجراحي إجراء عملية عن طريق المنظار لإزالة الالتصاقات الناتجة بسبب البطانة المهاجرة والكيس المصاحب لها، حيث غادرت السيدة في اليوم التالي من العملية وهي بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه بعد شهرين من العملية اكتشفت المواطنة أنها حامل، وتابعت حملها بدون أي مضاعفات وأجريت لها عملية ولادة قيصرية في المدينة الطبية الجامعية، وخرجت من المستشفى هي والمولود في صحة جيدة.

بعد 14 عامًا من العقم .. مواطنة تنجب طفلاً بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود

أخبار محلية
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