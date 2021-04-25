الزعاق يكشف المدة المتبقية على شدة درجات الحرارة

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الأحد)، أنه باقٍ 60 يومًا حتى تصل درجات الحرارة إلى شدتها.
وأكد أنه خلال هذه الأيام وصلت الشمس إلى منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتاً إلى أن خط الاستواء معناه تساوي الليل مع النهار واعتدال الحرارة.
وأكد أن مدار السرطان معناه تغلب النهار على الليل واشتداد الحرارة فيه، ويمر على سلطنة عمان والإمارات والمملكة وليبيا، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.
خلال هذه الأيام :
وصلت الشمس إلى منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان
1-خط الاستواء معناه تساوي الليل مع النهار واعتدال الحرارة
2-مدار السرطان معناه تغلب النهار على الليل وشتداد الحرارة
وبقي ستين يوماً على الشدة
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— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) April 25, 2021
وفق “أخبار 24”.