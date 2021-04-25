عُين مستشارًا في نيوم ورفع السعودة في الموانئ.. محطات مؤثرة في حياة الراحل نعيم النعيم

ارتبطت الموانئ وتطويرها منذ سنوات بالراحل نعيم النعيم، والذي تولى العديد من المناصب، أبرزها مستشار مشروع مدينة نيوم.
وتناول برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، أهم المحطات المؤثرة في حياة النعيم ودوره في تطوير موانئ المملكة.
بدأ النعيم حياته العملية في سبعينيات القرن الماضي، بالعمل كمدقق إداري في إدارة شؤون الموظفين، ثم تدرج في الوظائف حتى تم تعيينه مديرًا لشؤون الموظفين في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام.
وعلى مدى حياته العملية، أولى النعيم اهتمامًا كبيرًا بسعودة الوظائف، وبالأخص الإرشاد البحري في الميناء، حيث نجح في رفع نسبة السعودة من 50% إلى 99%، وذلك من خلال بعثات في الموانئ العالمية وبرامج تدريبية متخصصة.
وأكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أن النعيم كان يهتم بأكاديمية دراسات الموانئ، كما كان حريصًا على متابعة شؤونها وحضور اجتماعاتها، سواء في الدمام أو بالإسكندرية في مصر.
وترأس النعيم عدة لجان، أهمها لجنة تطوير الموانئ السعودية وتنفيذ برامج خصخصة عمليات التشغيل، حيث أشرف على مفاوضات الخصخصة الأولى في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما كان بمثابة خطوة البداية لعلاقته بأنشطة صندوق الاستثمارات العامة. وفق “أخبار 24”.
وقال صديق النعيم، ساهر طحلاوي، إن النعيم كان له دور كبير في تطبيق برنامج الخصخصة في ميناء الملك عبدالعزيز وتحويل العقود العادية إلى عقود تجارية بحتة بمشاركة القطاع الخاص.
#برنامج_الراحل
تم اختيار #الراحل_نعيم_النعيم عام 2018 كبيرا لمستشاري مدينة #نيوم، حيث ساهم على إنشاء البرنامج اللوجيستي للمدينة..#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/DPWQFNTGNW
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 25, 2021
#برنامج_الراحل
رأس #الراحل_نعيم_النعيم عدة لجان من أهمها لجنة تطوير الموانئ السعودية وتنفيذ برامج خصخصة التشغيل، كانت هذه الخطوة بداية لعلاقة النعيم بأنشطة صندوق الاستثمارات العامة.#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/dDREqTjI9j
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 25, 2021
#برنامج_الراحل
اهتم #الراحل_نعيم_النعيم في عمله بميناء الملك عبدالعزيز بتوطين وظائف الميناء، ومن أهمها برنامج السعودة في الإرشاد البحري، حيث نجح في رفع نسبة السعودة بالميناء من 50% إلى 99%.#رمضان_كريم#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/uOfxVolGSI
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 25, 2021