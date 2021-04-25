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اخبار رياضية > قرار نهائي من النصر بشأن مصير محترفه المعار “ماشاريبوف”
25/04/2021   10:47 م

قرار نهائي من النصر بشأن مصير محترفه المعار “ماشاريبوف”

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اتخذت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قرارها النهائي بشأن مصير اللاعب جلال الدين ماشاريبوف، نجم الفريق والمعار لصفوف شباب الأهلي الإماراتي.

وقال الإعلامي الرياضي فهد الصيعري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إدارة النصر لن تفرط في خدمات الأوزبكي ماشاريبوف، وسيمثل اللاعب الفريق بشكل رسمي، بعد نهاية فترة إعارته لشباب أهلي دبي.

وكان النصر قد ضم ماشاريبوف، في انتقالات يناير الماضي، قادمًا من فريق باختاكور الأوزبكي، وكان من المقرر أن يتم قيده في قائمة الفريق، ولكن بسبب فشل النادي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، تم حرمانه من التعاقدات. وفق “أخبار 24”.

قرار نهائي من النصر بشأن مصير محترفه المعار “ماشاريبوف”

اخبار رياضية
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