كبيرة يا كبير آسيا.. “السماري” يعلق على هزيمة الهلال برباعية أمام استقلال دوشنبه

علق الإعلامي الرياضي عبد الرحمن السماري على هزيمة الهلال أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-4، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.
وكتب السماري عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أربعة أهداف؟!! كبيرة يا كبير آسيا لكن هذا حال الكورة والفرصة لا تزال قائمة إن شاء الله”.
ويواجه الهلال نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الملز” في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، تجمد رصيد فريق الهلال عند 7 نقاط وتراجع للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، فيما ارتقى الاستقلال للصدارة بنفس عدد النقاط وفارق الأهداف، ثم شباب الأهلي برصيد 4 نقاط.