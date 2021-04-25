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اخبار رياضية > غموض حول موقف ثنائي النصر من المشاركة أمام الوحدات
25/04/2021   10:46 م

غموض حول موقف ثنائي النصر من المشاركة أمام الوحدات

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سلطت تقارير صحفية الضوء على موقف ثنائي فريق النصر من المشاركة أمام الوحدات الأردني، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتسود حالة من الغموض حول موقف اللاعبين من المشاركة أمام الوحدات، بعد تعرضهما للإصابة في المباراة الماضية أمام فولاد الإيراني.

وأوضحت صحيفة” الرياضية” أن الثنائي ينتظر معرفة موقفهما من المشاركة أمام الوحدات وسط حالة ترقب من الجهاز الفني بقيادة مانو مينيز، نظرًا لأهمية كل منهما.

وأشارت إلى أنه بنسبة كبيرة سيلعب الثنائي المباراة، بعد تعافيهما بنسبة كبيرة، حيث كان يعاني كل منهما من شد عضلي شديد.

ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي خلفه السد القطري بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل فولاد الإيراني المركز الثالث بـ5 نقاط.

غموض حول موقف ثنائي النصر من المشاركة أمام الوحدات

اخبار رياضية
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