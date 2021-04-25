بعد سقوط الهلال برباعية.. “ميكالي” يصدر أول قراراته لتصحيح المسار

تعرض فريق الهلال تحت قيادة مدربه روجيرو ميكالي لهزيمة قاسية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 1-4، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.
وأوضحت صحيفة “الرياضية” أن ميكالي اجتمع مع مساعديه في الغرفة المخصصة للمدربين في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.
وأشار إلى أن سبب الاجتماع يعود إلى رغبته في تصحيح الأوضاع التي وقع بها الفريق بالمباراة، حيث استعان بالسبورة واستعرض مع مساعديه تحركات اللاعبين والأخطاء التي تسببت في الأهداف الأربعة.
ويواجه الهلال نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “الملز” في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.
وبتلك النتيجة، تجمد رصيد فريق الهلال عند 7 نقاط وتراجع للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، فيما ارتقى الاستقلال للصدارة بنفس عدد النقاط وفارق الأهداف، ثم شباب الأهلي برصيد 4 نقاط.