تجديد الثقة في “ميكالي” ورسالته النارية للاعبين.. كواليس اجتماع رئيس الهلال مع نجومه

كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، كواليس اجتماع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، مع لاعبيه، بعد الخسارة أمام استقلال دوشنبه، برباعية مقابل هدف، في دوري أبطال آسيا 2021.
وجدد فهد بن نافل، وفقًا لصحيفة “الرياضية”، الثقة في المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي، كما وجه رسالة نارية للاعبي الفريق خلال اجتماع عقده في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة القاسية.
وقال فهد بن نافل، للاعبي فريقه إنهم قادرون على حسم التأهل إلى ثمن نهائى دوري أبطال آسيا 2021، رغم خسارتهم في الجولة الرابعة من البطولة القارية.
وأكد “بن نافل” لنجومه: “أنا حريص على توفير كل ما يلزم لاستقرار الفريق، حيث يتم تأمين مبالغ الرواتب والمستحقات بشكل منتظم دون أي تأخير.. كل ذلك من أجل ظهوركم بأفضل ما لديكم.. الفرص في المنافسة ما زالت في أيديكم، أنا واثق من قدرتكم على العودة بشكل أفضل”.