أم سورية تروي مشكلة مع زوجها أدت إلى احتجاز أبنائها لدى عائلة أخرى.. و”حماية الشرقية” تتدخل

روت أم سورية أقامت عدة سنوات في المملكة قصة مشكلتها مع زوجها التي أدت لاحتجاز طفليها لدى عائلة أخرى، فيما أعلنت الحماية الأسرية في المنطقة الشرقية عن مباشرة الحالة.
وكشفت الأم في حديثها لـ “أخبار 24″، أنه نشب خلاف بينها وبين زوجها بسبب تعنيفه لها قبل مغادرتها أراضي المملكة العربية السعودية؛ وبعدها سافرت إلى سوريا ولم تكن تعلم أن زوجها أصدر لها تأشيرة خروج نهائي.
وبينت أنها كانت تابعة لزوجها في إقامته في المملكة، وأنه من قام بالتوقيع على سفرها أنه خروج نهائي.
وأضافت أنها كانت تتواصل مع أطفالها لمار (8 سنوات) وكرم (6 سنوات)، إلا أنه وفي تاريخ 29 مارس الماضي نقل زوجها أطفالها إلى عائلة أحد أصدقائه، وكانت تتواصل مع أبنائها خلال تلك الفترة ولكنهم يشتكون من سوء المعاملة.
وأكدت أنه تم توجيه فرقة من الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية وطمأنوها على وضع أبنائها.