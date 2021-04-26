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أخبار محلية > “التجارة”: ضبط 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية
26/04/2021   8:15 ص

“التجارة”: ضبط 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

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ضبطت وزارة التجارة 100 معلناً ومعلنة على منصات “سناب شات – تويتر – إنستغرام”؛ إثر تورطهم في مخالفة ضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية.  

وأصدرت الوزارة غرامات مالية بقيمة 165 ألف ريال بحق 10 معلنين (6 ذكور و4 إناث) عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشملت المخالفات عدم كتابة عبارة إعلان، وادعاءات كاذبة وإيهام للمستهلك، بالإضافة للإعلان لمنتجات مقلدة.  

كما أحالت 90 معلناً ومعلنة (39 رجل و51 امرأة) نشروا 123 إعلاناً مخالفاً عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية عليهم.  وفق “أخبار 24”.

وشملت الأنشطة التي روج له المخالفون، العطورات والساعات والاكسسوارات، والأزياء النسائية، والأثاث، ونشاط الفوركس المحظور، والخدمات المصرفية، وتطبيقات التوصيل، وعيادات طبية.  

“التجارة”: ضبط 100 معلن بمنصات التواصل الاجتماعي خالفوا نظام التجارة الإلكترونية

أخبار محلية
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