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أخبار محلية > شاهد.. آراء المواطنين حول وضع عقوبة مناسبة للمحال التي تبيع التبغ للأطفال
26/04/2021   8:16 ص

شاهد.. آراء المواطنين حول وضع عقوبة مناسبة للمحال التي تبيع التبغ للأطفال

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اجتمعت آراء المواطنين والمواطنات حول ضرورة فرض عقوبة مناسبة على المحال التي تبيع التبغ ومشتقاته للأطفال؛ من أجل القضاء على هذه الظاهرة.  

وأكد المواطنون خلال تقرير أعدته “الإخبارية”، أن وضع العقوبات سوف يحد من مثل هذه المخالفات، مبينين أن ذلك قد يكون ناجحاً إذا توج الأمر برقابة ومتابعة من قبل الجهات المختصة.  

وأوضحوا أن تطبيق الغرامة المالية مشروع ناجح مثل غرامة ربط الحزام وغيرها، وكذلك غلق المحلات الني ترتكب مثل هذه المخالفات، ورأى آخرون فرض غرامات مالية على أولياء الأمور والأطفال أيضاً.  وفق “أخبار 24”.

 

 

شاهد.. آراء المواطنين حول وضع عقوبة مناسبة للمحال التي تبيع التبغ للأطفال

أخبار محلية
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