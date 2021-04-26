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أخبار محلية > بالفيديو.. عضو “شورى” سابق يروي قصة القصيدة التي أفقدت غازي القصيبي منصبه كسفير
26/04/2021   8:16 ص

بالفيديو.. عضو “شورى” سابق يروي قصة القصيدة التي أفقدت غازي القصيبي منصبه كسفير

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تحدث عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي عن قصيدة وزير العمل الراحل غازي القصيبي، في الاستشهادية الفلسطينية “آيات الأخرس” التي أفقدته منصبه كسفير للمملكة في لندن.  

وقال القاضي خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إن القصيبي كان لديه حس النقض بالقصيدة، مبيناً أنه انتقد القيادة الفلسطينية وانتقد وقوف الغرب مع إسرائيل الأمر الذي أغضب بريطانيا ودول الغرب.  

وأضاف أن القصيبي فقد منصبه كسفير في لندن وعاد إلى المملكة جراء هذه القصيدة، وتولى وزارات العمل، والمياه، والكهرباء، مشيراً إلى أن عودته كانت خيراً له وللوطن أيضاً.  وفق “أخبار 24”.


بالفيديو.. عضو “شورى” سابق يروي قصة القصيدة التي أفقدت غازي القصيبي منصبه كسفير

أخبار محلية
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