بالفيديو.. عضو “شورى” سابق انتقد وزارة العمل بمقال كتبه باسم “ابن الوطن” فكلفه الوزير بالرد على مقاله

روى عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، رد فعل وزير العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً الشيخ عبدالرحمن أبا الخيل عندما كتب مقالاً وسمى نفسه بـ “ابن الوطن” انتقد فيه الوزارة بعد تأخرها في صرف المعاشات.
وقال القاضي خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إنه تردد في إرفاق المقال ضمن مجموعة من الأوراق إلى الوزير، ولكنه قرر عرضه، مبيناً أن الوزير طالبه في اليوم التالي بالرد على هذا المقال.
وأضاف أنه قام بالرد على نفسه وكتب أن المعاشات لم تتأخر، ولكن صادف موعد صرفها الخميس والجمعة، مشيراً إلى أنه كان يعمل حينها مساعداً في إدارة العلاقات بالوزارة. وفق “أخبار 24”.
#فيديو#حمد_القاضي.. كتب منتقدا وزارة العمل باسم “ابن الوطن”؛ فكلفه الوزير بالرد على نفسه.. ! #حمد_القاضي_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية pic.twitter.com/XDbCCzDWw3
— الليوان (@almodifershow) April 25, 2021