“الصحة” توضح متى يمكن للمحصّن مخالطة مَن تلقوا اللقاح دون كمامة

قالت وزارة الصحة إن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة مستكملي التحصينات الآخرين دون الحاجة لارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد الجسدي، ولكن ينبغي لهم الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات أو عند وجودهم في الأماكن العامة.
وأوضحت أن مستكملي التحصينات هم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين، أو أمضوا أسبوعاً واحداً للقاح معتمد ذي جرعة واحدة، أو أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الوزارة إلى أن مستكملي التحصينات ليس إلزاماً عليهم إجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة، إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفيروس كورونا.