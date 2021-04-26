أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم (الإثنين)، فتح المجال أمام الطالبات للدراسة في مرحلة البكالوريوس.
وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ من 13 إلى 18 يونيو 2021م، وتكون الأفضلية حسب النسبة الموزونة التي تعتمد على نتيجة القدرات والتحصيلي والثانوية العامة، مبينة أن الطلبة سيختارون التخصص كجزء من مرحلة القبول، وستنظم الجامعة ندوات ومحاضرات للتعريف بالتخصصات المختلفة.
وأبانت أنه بالإضافة إلى البنين، فإنه يتاح القبول للبنات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قبول طالبات درجة البكالوريوس، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن معلومات تفصيلية أخرى في وقت لاحق.
وفق “أخبار 24”.