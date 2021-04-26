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أخبار محلية > السفير الياباني يتفاعل مع استفسار بشأن توفر “بلاي ستيشن 5” بالمملكة
26/04/2021   5:35 م

السفير الياباني يتفاعل مع استفسار بشأن توفر “بلاي ستيشن 5” بالمملكة

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استقبل السفير الياباني بالمملكة إيواي فوميو، استفسارًا من متابعيه بشأن توفر بلاي ستيشن 5 ديجيتال في المملكة، والذي تم إصداره مؤخرًا عالميًا.

وأكد أنه طرح الاستفسار على مندوب شركة “سوني” المنتجة للجهاز، والذي أعرب بدوره عن شكره لمحبة الجمهور السعودي لمنتجات الشركة اليابانية، وبالأخص بلاي ستيشن، مشيرًا إلى أن الشعبية الكبيرة التي تحظى بها اللعبة تؤثر على مدى توفرها في الأسواق العالمية.

وأوضح فوميو أن مندوب الشركة اليابانية العملاقة يطلب من الجمهور الاتصال بوكيل “سوني” التجاري” في المملكة، من خلال هذا الايميل  mestores@modern-electronics.com . وفق “أخبار 24”.

السفير الياباني يتفاعل مع استفسار بشأن توفر “بلاي ستيشن 5” بالمملكة

أخبار محلية
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