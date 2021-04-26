الكويت: محكمة الجنايات تقضي بالحبس المؤبد لحاكم المطيري في قضية “خيمة القذافي”

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بالحبس المؤبد للأمين العام السابق للحركة السلفية، حاكم المطيري، في قضية أمن دولة”، والمرتبطة بتسريبات “خيمة القذافي”.
وكان جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية الكويتية قد أحال كلاً من النائب السابق مبارك الدويلة، وحاكم المطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات التي نشرت لهما مع معمر القذافي في وقت سابق.
وأبان أن هناك أكثر من تهمة وُجهت إلى الدويلة والمطيري، من بينها بث أخبار كاذبة، ونسبها للمقام السامي، وتفيد بعض المصادر بأن المطيري قد تُسند إليه اتهامات بالتخابر.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن تسريبات صوتية نُشرت في وقت سابق عن لقاء النائب مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، لا سيما دول الخليج، في حين برر الدويلة بأنه اضطر لمجاراته في الحديث لطمأنته ومعرفة ما وراءه.