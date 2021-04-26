اللجنة الإشرافية للقبول الموحد في الجامعات الحكومية بالرياض تحدد الجدول الزمني وآلية القبول

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بمنطقة الرياض الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات.
وتشمل: “جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة” والكليات التقنية بمدينة الرياض.
وحددت اللجنة بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب من يوم الأحد 4 / 7 / 2021 م ويستمر حتى يوم السبت 10 / 7 / 2021 م ، وللطالبات يوم الإثنين 5 / 7 / 2021 م، ويستمر حتى يوم الأحد 11 / 7 / 2021 م.وفق “أخبار 24”.