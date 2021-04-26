من أفطر لعذر ثم زال عذره في نهار رمضان فهل يلزمه الإمساك؟.. الشيخ “المنيع” يُجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم من أفطر في نهار رمضان لعذر، ثم زال عنه هذا العذر في نفس اليوم، فهل يواصل الفطر أم يمسك؟
وقال المنيع خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على “قناة السعودية”، إن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا انتهى من العذر المقتضي لإفطاره أثناء صومه، فيجب عليه الإمساك احتراماً لشهر رمضان.
وأبان أن هذا اليوم المُمسك ليس محسوباً للمسلم نفسه، وإنما يصومه على سبيل الإمساك لا على سبيل أنه محسوب له صوماً. وفق “أخبار 24”.
#فتاوى | إذا أفطر شخص لعذر، وزال العذر في نهار #رمضان فهل يُمسك.؟
الشيخ عبدالله المنيع يُجيب.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/lM5WGWe3zK
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 26, 2021