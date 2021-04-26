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أخبار محلية > ‏ “الشورى” يوافق على مشروع نظام إدارة النفايات‏
26/04/2021   5:34 م

‏ “الشورى” يوافق على مشروع نظام إدارة النفايات‏

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وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على مشروع نظام إدارة ‏النفايات، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها ‏وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص ‏الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.‏

وصوت المجلس كذلك في جلسته العادية، السادسة والعشرين ‏للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة ‏برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على المبادرات الواردة في ‏العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان “فرص تنمية ‏الإيرادات غير النفطية”.‏ وفق “أخبار 24”.

وشملت أعمال المجلس اليوم مناقشة مشروع نظام الأحوال ‏الشخصية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية عامة ‏للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوت ديفوار.‏

‏ “الشورى” يوافق على مشروع نظام إدارة النفايات‏

أخبار محلية
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