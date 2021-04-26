‏ “الشورى” يوافق على مشروع نظام إدارة النفايات‏

وافق مجلس الشورى اليوم (الإثنين) على مشروع نظام إدارة النفايات، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.
وصوت المجلس كذلك في جلسته العادية، السادسة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على المبادرات الواردة في العرض المقدم من وزارة الرياضة بعنوان “فرص تنمية الإيرادات غير النفطية”. وفق “أخبار 24”.
وشملت أعمال المجلس اليوم مناقشة مشروع نظام الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوت ديفوار.