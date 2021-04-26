شاهد.. مجندات أمن الطرق يواصلن مهام تنظيم دخول المعتمرين

تواصل المجندات أداء مهامهن لتسهيل أداء المعتمرين من حاملي التصاريح في الدخول وأداء المناسك والصلاة بشكل ميسر.
وأبرز برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، الدور الذي تقوم به مجندات أمن الطرق لتسهيل دخول حاملي التصاريح، والذي تتنوع مهامه ما بين القيام بأعمال إدارية وميدانية.
وتشمل مهام المجندات الميدانية، التحقق من الشخصية والأوراق الرسمية والاطلاع على التصاريح الخاصة بالعمرة، وبالأخص السيدات القاصدات لمكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وكانت صور بعض المجندات العاملات في الحرم المكي، قد جذبت تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أبدت تقديرًا كبيرًا لأدوارهن في تنظيم عملية التفويج والتسهيل على المعتمرين في أداء المناسك والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
فيديو | مجندات #أمن_الطرق يكثفن جهودهن لتسهيل دخول المعتمرين حاملي التصاريح#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hlfQRREEYY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2021