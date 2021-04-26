بمشاركة الأخضر.. مستويات قرعة كأس العرب 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان رسمي، قبل أيام، عن الموعد المحدد لسحب قرعة بطولة كأس العرب 2021 والتي ستقام في قطر.
ويقام حفل قرعة بطولة كأس العرب 2021، في دار الأوبرا بالحي الثقافي كتارا بالعاصمة الدوحة في الـ27 من أبريل.
ولن يواجه المنتخب الوطني السعودي نظيره المصري في دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021م لوجودهما في مستوى واحد.
ويوجد منتخب السعودية في المستوى الأول مع كل من الإمارات ، مصر ، العراق، بينما توجد منتخبات قطر ، تونس ، الجزائر ، المغرب في المستوى الثاني.
وجاءت المستويات على النحو التالي:
قطر ، تونس ، الجزائر ، المغرب.
السعودية ، الإمارات ، مصر ، العراق.
سوريا ، ملحق 1 (عمان xالصومال)، ملحق 2 (جيبوتي x لبنان) ، ملحق 3 (الأردن x جنوب السودان).
ملحق 4 (الكويت x البحرين) ، ملحق 5 (اليمن x موريتانيا) ، ملحق 6 (فلسطين x جزر القمر) ، ملحق 7 (السودان x ليبيا ). وفق “أخبار 24”.
وستقام بطولة كأس العرب 2021 في نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر المقبل.