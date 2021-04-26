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اخبار رياضية > مدرب استقلال طهران: عمر السومة لا يقلقنا.. وطوينا صفحة المباراة السابقة
26/04/2021   8:15 م

مدرب استقلال طهران: عمر السومة لا يقلقنا.. وطوينا صفحة المباراة السابقة

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أكد المدير الفني لفريق استقلال طهران الإيراني فرهاد مجيدي، أن الأهلي يملك العديد من اللاعبين المميزين، لكنه رغم ذلك ليس قلقا من المهاجم عمر السومة.

وقال فرهاد مجيدي في تصريحات صحفية:” مهاجم الأهلي عمر السومة لا يقلقنا، والأهلي لديه لاعبون مميزون”.

وأضاف:” طوينا المباراة السابقة أمام الأهلي ويجب أن نلعب ونركز فقط بمباراة الغد”.

ويواجه الأهلي نظيره استقلال طهران، مساء غد الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الدحيل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، وخلفه استقلال طهران في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الأهلي.

مدرب استقلال طهران: عمر السومة لا يقلقنا.. وطوينا صفحة المباراة السابقة

اخبار رياضية
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