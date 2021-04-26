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اخبار رياضية > إيقاف إسماعيل مطر 3 مباريات بدوري أبطال آسيا
26/04/2021   8:15 م

إيقاف إسماعيل مطر 3 مباريات بدوري أبطال آسيا

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وقعت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات، ضد قائد نادي الوحدة الإماراتي، إسماعيل مطر على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة فريقه أمام الريان القطري.

ويغيب إسماعيل مطر عن مباريات الوحدة الـ3 المقبلة، في دوري أبطال آسيا، عقب طرده خلال فوز فريقه الثمين، بهدف دون رد على الريان في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر بيرسبوليس الإيراني المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا بـ12 نقطة ويليه الوحدة الإماراتي بـ7 نقاط وجوا الهندي ثالثاً بنقطتين والريان يتذيل المجموعة بنقطة واحدة. وفق “أخبار 24”.

إيقاف إسماعيل مطر 3 مباريات بدوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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