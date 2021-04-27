"أبشر" توضح كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية وشروط تنفيذ الخدمة

أوضحت منصة أبشر كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصتها، وما هي الشروط اللازمة لتنفيذ تلك الخدمة.
وبيّنت المنصة أنه بعد الدخول إليها يتم اختيار أيقونة “خدمات” من تبويب العمالة، ثم اختيار “أيقونة نقل خدمات العمالة المنزلية”.
ونوهت إلى أنه لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه 4 أو أكثر من أفراد العمالة المنزلية، كما لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة، أو نقل الخدمات لعامل نقلت كفالته 4 مرات سابقاً.
وأشارت إلى أنه لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل ذكر ليس لديه أفراد أسرة مسجلون، أو إذا كان صاحب العمل “أنثى” لم تطابق حالتها الاجتماعية شروط نقل الخدمات كالمطلقة أو الأرملة، مع ضرورة سداد رسوم نقل الخدمات، مبينة أن الحد الأدنى في صلاحية الإقامة لتنفيذ الخدمة هو 15 يوماً على الأقل.
وفق “أخبار 24”.