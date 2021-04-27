تمكّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنطقة القصيم وأحد المواطنين، من السيطرة على تمساح كان يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة.
وأوضح فرع الوزارة أنه تم تحرير التمساح وتسليمه إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض، وذلك إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول وجود تمساح يتجول شرق المدينة.
ونوه بأن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية.
يُشار إلى أن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.