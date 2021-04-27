قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور فهد الزامل، إن فيروس كورونا المستجد لا مفر منه إلا بأخذ اللقاح، والآثار الجانبية أمر طبيعي.
وأوضح الدكتور الزامل خلال لقائه بـ”برنامج اليوم” على قناة “الإخبارية”، أنه إلى هذه اللحظة لا توجد أدوية ثبت أنها تعالج الفيروس، لذلك لابد من أخذ التطعيم لمواجهته، داعياً إلى ضرورة تجنب الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأضاف أن كل اللقاحات لها آثار جانبية وتؤثر بطريقة أو بأخرى على الشخص متلقي التطعيم، مشيراً إلى أن عدد مَن تلقوا اللقاح في المملكة تخطى 8 ملايين شخص حتى اليوم. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. فهد الزامل استشاري أمراض معدية: لا مفر من #كورونا إلا بأخذ اللقاح والآثار الجانبية أمر طبيعي وأرجو تجنب الشائعات #برنامج_اليوم pic.twitter.com/6Fx58bBArI
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) April 26, 2021