أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية ضبطت 4 مواطنين لارتكابهم 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب في عدة مناطق بالمملكة.
وأوضح الرائد الكريديس أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين، رجلين وامرأتين، من أرباب السوابق، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا 47 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص.
وأضاف أن قيمة المسروقات قدرت بمبلغ 300 ألف ريال، وذلك في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم، كما ضبط بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحات التسجيل الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.