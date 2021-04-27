“مينيز” بعد خسارة النصر أمام الوحدات: لم نتوقع هذه النتيجة.. ومشاكلنا اتضحت بشكل كبير

علق المدير الفني للنصر، مانو مينيز، على خسارة فريقه أمام نظيره الوحدات الأردني، بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
وقال مينيز، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “نتيجة لم نكن نتوقعها منذ بداية المباراة، ولم نستطع التحكم باللعب، وكان يوجد مساحات، لكن لم نستطع استغلالها، حاولنا اختراق الدفاعات ولم نلعب بالعرض، وهذا ما جعلنا لا نستطيع صناعة هجمات ننتصر بها في المباراة”.
وتابع: “الأخبار السيئة التي تلقيناها بخسارة عدد من اللاعبين المؤثرين، والمشاكل الكبيرة في الوسط، أثرت بشكل واضح للأسف.. وتحسن الفريق قليلا الشوط الثاني، لكن استقبلنا هدفا ثانيا صعب علينا المهمة، والخصم قدم مباراة جيدة وفريقنا لم يكن في يومه”.
وأضاف: “حينما لا ننتصر تظهر المشاكل أكثر إذا كان الفريق كاملا في غير يومه ستكون المشاكل عديدة لكن حينما يكون لاعب واحد أو اثنان غير جيدين، بقية الفريق يستطيع تغطية ذلك بالمجهود الجماعي”.
وأوضح: “بالنسبة للمشاكل اللياقية اتضحت بشكل كبير، الشوط الثاني، خمس مباريات متتالية ورتم كبير ولم نجد وقتا كافيا للاسترجاع، ولا مجموعة لاعبين كافية للمداورة”. وفق “أخبار 24”.
وأشار: “دائما نبحث عن أشياء بسيطة نحاول بها ترميم الفريق بالمجموعة التي تملكها، لا نستطيع التغيير الكامل في الفريق الآن لأننا لا نملك وقتا لذلك”.
وذكر: “اليوم نخسر لاعبين كثرا بسبب كورونا، ونخسر مادو وأمرابط، فكان صعب جدا على الفريق أن تجري تغييرات كثيرة في وقت ضيق، لأنها تؤثر على المجموعة كاملة.. أثناء المباراة حاولنا إيجاد تغييرات تكتيكية لكنّ أخطاءنا كانت كثيرة في التمريرات وصناعة الهجمة، وهذا ما جعلنا لا نستطيع تهديد المرمى فعلا”.