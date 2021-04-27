نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > عضو جديد ينضم للذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي
27/04/2021   5:01 ص

عضو جديد ينضم للذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي

+ = -
924

أعلن نادي الأهلي، أمس الإثنين، انضمام، عبدالله محمد السيد، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.

وأوضح الأهلي أن انضمام السيد، جاء بعدما سدد رسوم العضوية الذهبية المقررة لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.

وتمنت إدارة النادي المكلفة أن يمثل عبدالله السيد دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، والمساهمة في دعم الأهلي في كافة ألعابه ومناشطه.

وفق “أخبار 24”.

عضو جديد ينضم للذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885150020.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.