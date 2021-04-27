عضو جديد ينضم للذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي

أعلن نادي الأهلي، أمس الإثنين، انضمام، عبدالله محمد السيد، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.
وأوضح الأهلي أن انضمام السيد، جاء بعدما سدد رسوم العضوية الذهبية المقررة لينضم بذلك لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي.
وتمنت إدارة النادي المكلفة أن يمثل عبدالله السيد دعامة قوية لأعضاء الجمعية العمومية، والمساهمة في دعم الأهلي في كافة ألعابه ومناشطه.
الأستاذ عبدالله محمد السيد ينضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للنادي #الأهلي pic.twitter.com/GguultF3q7
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 26, 2021
وفق “أخبار 24”.