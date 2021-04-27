رسميًا.. الشارقة الإماراتي أول المتأهلين إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

بات نادي الشارقة الإماراتي، أول المتأهلين إلى دور الـ16، بعد فوزه على نظيره القوة الجوية العراقية (3-2) اليوم الإثنين، على استاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2021.
وسجل خالد باوزير (25) وسالم صالح (35 و60) أهداف الشارقة، في حين أحرز جيفرسون كولازوس (15 و52) هدفي القوة الجوية.
وابتعد الشارقة في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لتراكتور و4 لباختاكور ونقطتين للقوة الجوية، ليضمن الشارقة الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.
وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الخميس، حيث يلتقي الشارقة مع تراكتور، وباختاكور مع القوة الجوية. وفق “أخبار 24”.
ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.