“بن مشعل” يفتح النار: الصايغ ومؤمنه انقلبوا علي‎.. وهذا ما يمنع ترشح فهر الطيب لرئاسة الأهلي

قال العضو الذهبي بنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، أن ما يمنع ترشح فهر الطيب، في الانتخابات المقبلة للنادي، هو عمله في مجال تسويق اللاعبين.
وأوضح “منصور بن مشعل” في تصريحات لبرنامج “مساء الرياض” عبر قناة “دبي الرياضية”: “اللائحة تمنع ترشح وكيل اللاعبين في الانتخابات.. واللجنة معترضة على ذلك”.
وتابع الأمير منصور بن مشعل: “عدت للنادي في السابق من أجل إحداث تغيير شامل واتفقت مع الرؤساء السابقين أحمد الصايغ وعبد الإله مؤمنة، لكن عندما استلموا الرئاسة انقبلوا علي”.
وأضاف “بن مشعل”: “هناك بعض الإداريين في النادي غير أكفاء، كما أن هناك علامات استفهام حول عقود اللاعبين دي سوزا ودجانيني ويوسف بلايلي”. وفق “أخبار 24”.
وشدد الأمير منصور بن مشعل على عدم دعمه أي إدارة في المستقبل إلا في حالة واحدة وهي أن يكون له الحق في اتخاذ القرارات، مؤكدًا: “لن أرجع مشرفاً على الفريق.. فإنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين”.