الكشف عن قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي

أعلن نادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، رسميًا عن قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية، موضحًا أنه يتم استقبال ملفات المرشحين لرئاسة النادي حتى يوم الخميس.
وضمت القائمة التي كشف عنها النادي، كلاً من: الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، الامير نواف بن عبد العزيز بن تركي، الدكتور ياسر محمد محروس، خالد تركي النهاري، الشريف محمد الحارث، ناصر عبدالله مهدي، ماجد عائض النفيعي، بندر علي الدعجاني، محمد فرحان العتيبي، عبدالله محمد السيد.
وفيما يخص انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، قال النادي إنه يتم استقبال ملفات المرشحين على البريد الإلكتروني للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية حسب المعلن في البرنامج الزمني خلال فترة فتح باب الترشح حتى يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة مساءً.
وفق “أخبار 24”.