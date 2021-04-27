بحضور “المسحل”: عمومية الاتحاد الخليجي تمنح العراق حق استضافة “خليجي 25”

شارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي الذي عُقد برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وشهد الاجتماع التصويت بالإجماع على منح دولة العراق الشقيقة حق استضافة بطولة كأس الخليج العربي الـ 25 لكرة القدم.
وأكد رؤساء الاتحادات الخليجية دعمهم الكامل للاتحاد العراقي لكرة القدم من أجل استضافة منافسات خليجي 25.
من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، التهنئة إلى رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم المستشار إياد بنيان بعد قرار المكتب التنفيذي الخليجي باستضافة مدينة البصرة للدورة الخليجية المقبلة. وفق “أخبار 24”.
وأعرب المسحل عن ثقته في قدرة العراق الشقيق على استضافة الدورة بكل نجاح، كما أكد على استعداد الاتحاد السعودي لكرة القدم لمساندة شقيقه العراقي من أجل نجاح الاستضافة.